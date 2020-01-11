Первый человек умер в Китае от нового коронавируса

В китайском городе Ухань умер первый человек, заболевший новым типом коронавируса, пишет РИА "Новости".
О вспышке нового вида пневмонии власти сообщили в конце декабря. На данный момент зафиксирован 41 случай заражения и более 100 человек находятся под наблюдением.
"Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное", – заявляют власти.
Известно, что первый умерший страдал несколькими хроническими заболеваниями. Проблемы со здоровьем он испытывал еще до заражения коронавирусом.
Комментарии