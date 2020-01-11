В Москве молодежь устроила драку с продавцами за брендовые вещи

В Московском магазине Levis посетители устроили драку за брендовые джинсы, пишет Mash.
Двое подозрительных молодых людей вошли в помещение и стали смотреть одежду. В какой-то момент они развернулись и резко пошли к выходу, но были остановлены продавцами. У посетителей они обнаружили джинсы, за которые те забыли рассчитаться.
На просьбу оплатить вещь грабители ответили кулаками и среди стеллажей началась драка. Из схватки победителями вышли продавцы, которые смогли усмирить дебоширов.
Дальнейшая судьба магазинных воров осталась неизвестной.
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