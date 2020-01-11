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Конкурс среди муниципалитетов на проведение Дельфийских игр начался в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Победителю выделят один миллион рублей
Фото: misanec.ru

Фото: misanec.ru

С 2020 года в Алтайском крае будет проходить конкурс среди муниципалитетов на право проведения Дельфийских игр. Новый порядок установлен по инициативе Виктора Томенко.

Муниципальное образование, которое примет конкурс на своей территории, получит из бюджета один миллион рублей на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, где пройдут конкурсные состязания. 

Заявки на участие принимаются с 12 по 31 января, а с 1 по 14 февраля члены экспертного совета посетят населенные пункты, набравшие большее количество баллов. 

Итоги конкурса будут подведены и объявлены не позднее 27 февраля, сообщает официальный сайт Алтайского края. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.01.2020 20:22
- гость -

не, нам не надо, лям дадут , три потратишь

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