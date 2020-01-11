Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за сбитый самолет

Иранский КСИР (Корпус стражей исламской революции) взял на себя ответственность за катастрофу с украинским самолетом, сообщают "Известия".
"У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он сделал неверный выбор и запустил ракету", – рассказал командующий Военно-космическими силами КСИР генерал Амир-Али Хаджизаде.
Он добавил, что самолет был воспринят системой ПВО как крылатая ракета, а Корпус после трагедии готов следовать любым распоряжениям, которые примет руководство страны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от Ирана извинений за трагедию и компенсацию родственникам погибших.
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