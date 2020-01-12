Зима продолжает радовать теплом. О погоде в Алтайском крае 12 января

В воскресенье, 12 января, погода не принесет жителям Алтайского края неожиданностей.
В регионе температура воздуха составит -2...-7 градусов, по северу – до -12. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле термометры покажут -7...-9 градусов. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер южный, 2-7 м/с.
Комментарии
Тепло сопровождается снегом а этому мы не готовы . Потеряли бдительность от малоснежных зим.