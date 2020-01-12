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Акулы съели молодого немецкого футболиста в Австралии

, ИА "Амител"
Друзья не смогли ему помочь
Фото: 1zoom.ru

Фото: 1zoom.ru

21-летний футболист американского клуба "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти погиб во время отдыха в Австралии, пишет "РГ".

По информации СМИ, он вместе с друзьями прогуливался по скалистому берегу и в какой-то момент упал в воду. Друзья не смогли помочь молодому человеку выбраться, и сильным течением его унесло в море.

Спасатели ночью нашли тело мужчины. Оказалось, что на него напали акулы. Кроме того, специалисты обнаружили рядом останки еще одного человека, который погиб от акул во время дайвинга. 

Неизвестно, был ли жив Эрик во время нападения морских хищников. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.01.2020 08:56
гость

Пожары, акулы, а все равно едут туда отдыхать. Значит не такие там и пожары

12.01.2020 09:15
- гость -

Соболезнования родным. Отдыхать надо в Гуселетово. Там только туалеты благоустроить.

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