Убийцу россиянина приговорили к 100 годам тюрьмы в США

Один из участников убийства 18-летнего россиянина Артема Зиберова и его друга приговорен к 100 годам лишения свободы, сообщают "Известия".
22-летний осужденный Роджер Гарсия заманил жертв и застрелил их. Преступник получил максимальный срок: 30 лет за каждое убийство и 20 лет за каждый сделанный выстрел. Всего по делу было задержано четверо подозреваемых: Рони Галисия, Эдгар Гарсия-Гаона, Роджер Гарсия и Хосе Каналес-Янес.
Убийство произошло в 2017 году. Молодые люди были застрелены за день до их выпускного в школе. Считается, что стреляли в школьников все четверо подозреваемых. В теле россиянина обнаружили 10 пуль.
Комментарии
Россиянина за измену Родине шлёпнули
Почему у нас нельзя за убийство 100 лет давать? Кормить за работу, не заработал - умер.
У нас и смертной казни нет и сроки смешные
Россиянина за измену Родине шлёпнули
Роджер Гарсия - агент Кремля? Не, американцы бы раскрутили