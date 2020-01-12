Пьяный врач в Омске отказался принимать людей с переломами из-за низкой зарплаты

Врач с 45-летним стажем отказался принимать пациентов городской поликлиники № 1 города Омска из-за низкой зарплаты, пишет omskinform.ru.
Мужчина объяснил, что устал от работы, низкой зарплаты и постоянных приписок. Он признался, что пришел на работу выпившим и заявил, что уходит из медицины.
"Потому что меня не устраивает эта работа. Эти приписки вечные, которые мы делаем каждый день. То есть больных мы принимаем, допустим, десять человек, а на самом деле пишем, что двадцать человек. Потому что нас это заставляют делать страховые компании. То есть виртуальных больных нам приходится приписывать. Зарплата у нас маленькая. 30 тысяч я получаю. У меня высшая категория, 71 год мне", – рассказал врач журналистам.
Забастовка длилась 1,5 часа, после чего на работу вызвали другого специалиста. По данному факту региональный Минздрав начал проверку.
Комментарии
Правильно сделал, а без освидетельствования обвинение в пьянстве незаконно
Нужно быть и человеком.
12.01.2020 11:04
- гость -
Вот и вылетите с работы, упиваясь уверенностью в такой "незаконности". Составляется акт в присутствии 3-х человек, и если не согласен, иди, проходи освидетельствование. А то воспитали поколение "законников", знающих "права", но не знающих обязанности.
Профессиональное выгорание...
Зарплата у нас маленькая. 30 тысяч я получаю. У меня высшая категория, 71 год мне"
Этим всё сказано !
да!
Довели человека.
12.01.2020 11:34
- гость -
А у этих трёх человек алкоопределялка встроеннае, ага, сертифицировааная и прошедшая проверку?
В 71 год мир смотреть надо. Только пенсии на макарошки хватит. и работать некому. Медицину, если смотреть в целом, прос..ли дядя Вова и его верные друзья.
Да, в медицине сейчас все так... Вот например, прошла новость, что поликлиники Алтайского края переходят на новый режим работы, с 8 до 20. Мол, все ради удобства пациентов. А хоть кто-то спросил, кто будет работать по такому режиму? Что, приняты новые специалисты, которые буду работать в 2 смены? Или приняты поправки в ТК РФ, позволяющие одному человеку работать 12 часов в день? Вот хочется узнать, как обстоят дела на местах, и что об этом думают рядовые сотрудники поликлиник
Деду 71, а он ещё на работу ходит. Да на него молиться надо! Он уйдёт, и останется поликлиника без травматолога...
Действительно, кто будет работать в поликлиниках с 8 до 8-ми вечера? Попов ещё не так давно говорил о катастрофическом положении в кадровом обеспечении - что-то около 40 процентов укомплектованности? Или случилось чудо и откуда не возьмись пришли новые врачи???
Мигрантов же ставить хотели, вот они и полечут
Гнать такого алконавта с работы!
Качественная медицина в наши дни это роскошь, доступная далеко не каждому.
Признаков алкогольного опьянения не обнаружено
Вождь и его сменщик со товарищами намеренно уничтожают медицину в стране, но население считает виновным вот этого 71 летнего мужественного гражданина страны, парадокс однако!
Скоро учителя на работу пьяные ходить будут