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Из ФСБ уволили сотрудников, которые снимали стрельбу на Лубянке

, ИА "Амител"
Речь идет о силовиках с "хорошими должностями"
Фото: tmgnews.ru

Фото: tmgnews.ru

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек, причастных к съемке стрельбы на Лубянке, пишет РБК.

Источник издания отметил, что уволены те, кто  пересылал видео через мессенджеры и передавал их в СМИ. Уточняется, что речь идет не о рядовых сотрудниках, а о силовиках, которые находятся на "хороших должностях".

По информации Meduza, формальная претензия заключается в том, что они должны были выключить телефоны на входе в здание. 

Родители убитого лубянского стрелка рассказали изданию о том, что им до сих пор не выдали тело сына. Никакой информации ведомства им не предоставляют. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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