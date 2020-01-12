Из ФСБ уволили сотрудников, которые снимали стрельбу на Лубянке

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек, причастных к съемке стрельбы на Лубянке, пишет РБК.
Источник издания отметил, что уволены те, кто пересылал видео через мессенджеры и передавал их в СМИ. Уточняется, что речь идет не о рядовых сотрудниках, а о силовиках, которые находятся на "хороших должностях".
По информации Meduza, формальная претензия заключается в том, что они должны были выключить телефоны на входе в здание.
Родители убитого лубянского стрелка рассказали изданию о том, что им до сих пор не выдали тело сына. Никакой информации ведомства им не предоставляют.
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