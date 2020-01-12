Исполнителя роли Джокера задержали на митинге против изменений климата

Хоакина Феникса задержали во время акции против климатических изменений в Вашингтоне, пишет Esquire.
Забастовка была организована актрисой и общественной активисткой Джейн Фондой. Акции под названием Fire Drill Fridays проходят каждую пятницу и собирают большое количество экоактивистов.
По данным полиции Капитолия США, во время акции 10 января были задержаны 147 человек, среди которых и Феникс. Он выступал с подготовленной речью о вреде местной молочной промышленности на изменение климата. Задержание актера проводила большая группа полицейских.
Издание отмечает, что Хоакин Феникс является одним из самых активных сторонников экологии в Голливуде.
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