Исполнителя роли Джокера задержали на митинге против изменений климата

Хоакина Феникса задержали во время акции против климатических изменений в Вашингтоне, пишет Esquire.
Забастовка была организована актрисой и общественной активисткой Джейн Фондой. Акции под названием Fire Drill Fridays проходят каждую пятницу и собирают большое количество экоактивистов.
По данным полиции Капитолия США, во время акции 10 января были задержаны 147 человек, среди которых и Феникс. Он выступал с подготовленной речью о вреде местной молочной промышленности на изменение климата. Задержание актера проводила большая группа полицейских.
Издание отмечает, что Хоакин Феникс является одним из самых активных сторонников экологии в Голливуде.
Комментарии
чет не понял, где тролячьи комменты.
власть у сша - фсё? илитку нации задержали!
геть 2 моску - тут есть защитники
Как молочная так и мясная промышленность вредит климату Земли.Долой мясокомбинаты и молокозаводы!Поститесь,люди!Да здравствует Грета Тунберг!
ну че придется нашим властям раскошелиться на еще один молочный заводик в адавом крае
ДБЛ Лавров