Автомобилисты сломали лыжню на Трассе здоровья в Барнауле

Житель Барнаула в сообществе Barnaul22 рассказал о том, как автомобилисты испортили ему прогулку на лыжах по Трассе здоровья.
"Два героя решили прокатиться по свеженькой лыжне на автомобилях! Испортили 5 км трассы. А в выходные барнаульцы выйдут на лыжню", – написал мужчина.
К посту он прикрепил фотографии двух автомобилей и владельца одного из них.
В комментариях пользователи поделились на два лагеря: одни уверены, что на этом месте всегда была автомобильная дорога и лыжники самовольно организовали по ней лыжню, а вторая часть пользователей осудила водителей за их поступок.
Комментарии
Это не водители, это п и д а р а сы
Новую протопчат!
Надеюсь гибдд и мария-ра примут меры, чтоб их лишили прав. Ибо порча официального спортивного обьекта.
Там дорога а лыжня ! А ещё нао убрать кто на обочен останавливается в лесу и мечутся как перебежать дорогу с лыжами поставить знаки парковка запрещена ! Любители (бездельники) палок
Сломали лыжню - это как? Испортили, повредили - да, а вот сломали...