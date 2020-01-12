Ограниченная серия десятирублевых монет появилась в Алтайском крае

К 75-летию Великой Победы выпустили специальную серию десятирублевых монет, которые уже появились в Барнауле, Новосибирске, Кемерове и Томске, сообщают "Вести Новосибирск".
Тираж составил пять миллионов штук. Монеты сделаны из недрагоценного металла и выпускаются в оборот через кредитные организации.
Лицевая сторона монеты имеет выступающий кант и рифленую надпись "10 рублей". На оборотной стороне расположено число 75, в которое вписана звезда и даты "1941-1945".
В Банке России отметили, что новая монета является законным средством платежа на территории Российской Федерации.
Комментарии