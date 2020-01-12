Специалист рассказал, почему в России глобальное потепление идет быстрее, чем везде

Сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, почему в России глобальное потепление идет в 2,5 раза быстрее, чем на планете, сообщает "РГ".
По его словам, важную роль здесь играет большое количество суши и рельеф местности.
"Мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Океан – огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий", – пояснил специалист.
Он добавил, что не исключает вероятность того, что всплески потепления и похолодания в России будут более резкими, но спрогнозировать то, как будет меняться погода в 2020 году, практически невозможно.
Комментарии
Ну не знаю!
Я люблю суши
Какое потепление... О чем он там? Холодина... Не согреешься... В китайской одежде из бамбука... Среднегодовая температура мало изменится... Теплая зима-холодное лето... И до наступления весны далеко... Февраль март... И в апреле под тридцать может мороз быть... Май и июнь наверняка холодные будут...
А лет семь назад было - 30 почти полтора месяца. Так что теперь глобальное похолодание было. Пустобрехи все эти специалисты. У них самый точный прогноз только на вчерашний день и то ошибутся.
Российский(советский, в оригинале) карлик - самый высокий! Хе-хе...