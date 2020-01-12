Специалист рассказал, почему в России глобальное потепление идет быстрее, чем везде

Сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, почему в России глобальное потепление идет в 2,5 раза быстрее, чем на планете, сообщает "РГ".
По его словам, важную роль здесь играет большое количество суши и рельеф местности.
"Мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Океан – огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий", – пояснил специалист.
Он добавил, что не исключает вероятность того, что всплески потепления и похолодания в России будут более резкими, но спрогнозировать то, как будет меняться погода в 2020 году, практически невозможно.
Комментарии
Ну не знаю!
Я люблю суши