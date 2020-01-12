Более 30 новых указателей к достопримечательностям появились в Барнауле

Туристский центр Алтайского края установил партию новых знаков на дорогах Барнаула, сообщает пресс-центр администрации города.
Всего установлено более 30 табличек, которые указывают путь к барнаульским вокзалам и достопримечательностям в старой части города: набережной Оби, Нагорному парку и барнаульскому Арбату.
Кроме того, указатели обозначат пути до Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая, сереброплавильному заводу Барнаула, музею "Горная аптека", краеведческому музею, старейшему городскому парку, Мемориалу славы,
Музею истории православия на Алтае, а также Барнаульской епархии Русской православной церкви и Туристскому центру Алтайского края.
Комментарии
Это дурачье до сих пор в туризм не наигралось? Ну не будет туристов в Барнауле. Нечего тут смотреть. Перевалочный пункт в горный. Не более. Только если школьников с района на автобусе возить
12.01.2020 13:09
Пионер
Вы чем-то украинских экспертов с высказываниями про крымский мост напоминаете.
Наконец-то! Надоело уже отбиваться от назойливых туристов-покажите,да покажите ваши городские "примечательности"!
Вы чем-то украинских экспертов с высказываниями про крымский мост напоминаете.
А Вы мне напоминаете героя фильма свадебная ваза. Любого. Но давайте вести диалог цивилизовано. Не согласны с мнением? Обоснуйте, что это не так.
Чтобы ходить по данным указателям не мешало бы ещё подписать улицы и номера домов, мы живём в центре в многоквартирном доме, на доме нет ни улицы ни номера дома, не каждый может посмотреть такую информацию в телефоне, поэтому люди постоянно спрашивают, а где этот номер а где тот
Указатель для пешеходов есть, но пройти пешеходам негде. Кучи снега, потом грязь, лужи и все по кругу. Туркластер.