Горбачев призвал отменить все длинные выходные, чтобы россияне не спивались

Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные и призвал отказаться от них в России, пишет Ura.ru.
"Я считаю, что надо отменять не только новогодние длинные каникулы для россиян, но и задуматься над отменой длинных выходных в мае. Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои", – сказал Горбачев.
Он считает, что выходные нужно разделить более равномерно по календарю. Бывший лидер отметил, что при его правлении длинных выходных в стране практически не было и это сказывалось положительно на жизни общества.
"Особенно пагубное влияние длинные выходные оказывают на провинциальные регионы, они деградируют попросту. Так что все длинные выходные, мне кажется, можно отменить без особых проблем", – добавил политик.
Комментарии
Старый алкаш по себе всех мерит...
Кто уходит в запой ему выходные не нужны))) А для нормальных людей это возможность побыть с семьей, выехать на природу... весной дача.
Какое дело Горбачеву до страны, которую он развалил и бросил? Живет в Америке, ну пусть американцам и указывает, как им жить.
Кому нужны пьяные рабы..?
Этот человек еще позволяет себе советы?
Угробил всю восточную европу, развалил Союз, отдал на разграбление страну, нулевой вариант разоружения замутил, за что получил нобелевку. Спонсирует забугорных детей. ИУда.
Он дал всем свободу передвижения по миру.
Дам намек горбачеву
Тебя, гад пятнистый, черти в аду заждались, вместо того, чтобы давать советы, не задерживайся, встретят
16:33
Прогулы уже ставят. Да и райка заждалась.
Горбачев правильно все придумал, но оказался трусом и к тому же слабохарактерным, что позволил третьим лицам воспользоваться ослаблением страны в переходный период. С этого и пошли все наши явные беды.