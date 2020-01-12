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В Астрахани поезд опоздал на два часа из-за гуляющего по рельсам верблюда

, ИА "Амител"
Животное не смутили даже гудки

Верблюд, который неспешно прогуливался по рельсам, помешал поезду вовремя приехать к вокзалу в Астраханской области. Животное сняли на видео члены бригады поезда.

Из-за того что животное резко выскочило на рельсы, поезду пришлось останавливаться. Прогнать верблюда пытались гудками, но он не реагировал ни на какие сигналы.

Сначала он двигался со скоростью 22 километра в час, но позднее замедлился до 13 км/ч. Бригада выразила опасение в том, что животное может просто упасть на пути.

Чем закончилась верблюжья прогулка, неизвестно, но поезд, хоть и с опозданием, добрался до места назначения. 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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