В Астрахани поезд опоздал на два часа из-за гуляющего по рельсам верблюда

Верблюд, который неспешно прогуливался по рельсам, помешал поезду вовремя приехать к вокзалу в Астраханской области. Животное сняли на видео члены бригады поезда.
Из-за того что животное резко выскочило на рельсы, поезду пришлось останавливаться. Прогнать верблюда пытались гудками, но он не реагировал ни на какие сигналы.
Сначала он двигался со скоростью 22 километра в час, но позднее замедлился до 13 км/ч. Бригада выразила опасение в том, что животное может просто упасть на пути.
Чем закончилась верблюжья прогулка, неизвестно, но поезд, хоть и с опозданием, добрался до места назначения.
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