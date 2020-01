Пользователи PlayStation определили лучшие игры десятилетия

PlayStation blog опубликовал итоги голосования на звание лучшей игры десятилетия.

На первом месте оказался проект студии Naughty dog под названием The last of Us. Он получил платиновый трофей десятилетия. Золото игроки отдали God of War, которая стала игрой года 2018 по версии The Game Award. Бронзу забрал "Ведьмак 3: Дикая охота", который получил вторую жизнь после выхода сериала от Netflix.

Полный список выглядит так: