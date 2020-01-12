Пользователи PlayStation определили лучшие игры десятилетия

PlayStation blog опубликовал итоги голосования на звание лучшей игры десятилетия.
На первом месте оказался проект студии Naughty dog под названием The last of Us. Он получил платиновый трофей десятилетия. Золото игроки отдали God of War, которая стала игрой года 2018 по версии The Game Award. Бронзу забрал "Ведьмак 3: Дикая охота", который получил вторую жизнь после выхода сериала от Netflix.
Полный список выглядит так:
- The Last of Us;
- God of War;
- "Ведьмак 3"
- Grand Theft Auto 5;
- Red Dead Redemption 2;
- The Elder Scrolls 5: Skyrim;
- Horizon Zero Dawn;
- Bloodborne;
- Uncharted 4: A Thief’s End;
- Marvel’s Spider-Man;
- Persona 5;
- Dark Souls;
- Call of Duty: Black Ops 2;
- NieR: Automata;
- Death Stranding;
- Red Dead Redemption;
- Mass Effect 2;
- Fortnite;
- Batman: Arkham City;
- Resident Evil 2
Комментарии
То чувство когда все эти игры прошел и половина из них на платину.
То чувство когда вообще не в курсе что это все и не знаешь хорошо или плохо.