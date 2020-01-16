Где жить хорошо. Обзор новостроек Барнаула

В Барнауле для покупателя создано множество конкурентных вариантов новых квартир. Поэтому критерием выбора для многих выступают не только цена и характеристики домов и жилых комплексов, но и локация, соседство, транспортная загруженность и даже состояние экологии.

Деловой центр

Проспекты Ленина, Красноармейский, Комсомольский… Именно здесь кипит вся профессиональная жизнь большинства жителей Барнаула. Ритм и скорость зашкаливают. Здесь постоянное движение, которое, разумеется, предполагает развитость инфраструктуры и транспортную доступность. Огромное количество торговых точек, развлекательных заведений и учреждений образования: от детских садов до ссузов и вузов.

Приобретение квартиры в центре Барнаула, безусловно, дает преимущества. Не нужно львиную долю личного времени тратить на дорогу домой и на работу. Но при этом всегда возникают сложности с парковкой автомобиля, прогулками вдоль шумных и загазованных автодорог. К минусам можно отнести и высокую стоимость квартир в новых домах — от 54 тысяч рублей за квадратный метр. Кроме того, в центре города речь идет в большинстве своем о так называемой "точечной" застройке с весьма ограниченной придомовой территорией, где и детям, и взрослым особо не разгуляться.

"Трудные" районы

В Барнауле есть районы, которые в последнее время стали стремиться к современным требованиям. Там сосредоточено больше всего старых домов сталинской застройки, а также "хрущевок" и "брежневок". К ним относятся, в первую очередь, Силикатный и Поток.

Безусловно, на сегодняшний день застройщики осваивают и эти территории, возводя новые жилые дома. Но инфраструктура здесь все-таки еще хромает. Отсюда и сформированная низкая цена за "квадраты" — от 40 тысяч рублей.

"Спальник"

Индустриальный район, называемый в народе спальным – один из самых популярных для жизни.

Жилые микрорайоны с благоустроенной территорией, чаще с развитой собственной инфраструктурой, доступность к крупнейшим торгово-развлекательным комплексам, огромному количеству учреждений торговли и бытовых услуг, а также привлекательная цена за "метры" в сравнении, например, с жильем в том же центре Барнаула — от 48 тысяч рублей - притягивают все большее количество людей. Но это приводит к одному из самых главных минусов обустройства "родового гнезда" здесь – практически постоянные пробки.

Жильцам индустриального района, особенно тем, кто работает в других районах краевой столицы, приходится буквально убивать свое драгоценное время на дорогу – неважно, на личном автомобиле или общественном транспорте.

Гора

Спокойствие, тишина, уют нагорной части Барнаула в окружении ленточного бора дополняются развитой инфраструктурой. Именно здесь удалось достичь баланса между индустриализацией и уединенностью, к которой так стремится большинство горожан. Гора предлагает большое количество интересных вариантов жилой недвижимости на разный вкус и кошелек: от элитных коттеджей до комфортабельных квартир в самостоятельных жилых комплексах.

Основными преимуществами жизни в нагорной части города являются чистый воздух и близость не только к деловому центру, но и к Индустриальному району Барнаула с его торгово-развлекательной сферой.

Атмосфера воздушности и ощущение пространства, которые царят на Горе, жилыми комплексами только дополняется. К примеру, ЖК "Хорошоево" создается в удивительной гармонии с окружающей его природой.

Между домами пролегает липовая аллея и разбросаны палисадники, широкие дворы оборудованы тренажерами, беговыми и велосипедными дорожками, Трасса здоровья расположена буквально в нескольких минутах ходьбы. "Хорошоево" — это просторные и светлые квартиры, из окон которых открывается потрясающий вид на ленточный бор.

Весьма привлекательна и стоимость квадратного метра в этом живописном районе — от 43,5 тысяч рублей.

Для жильцов здесь создаются все условия, чтобы они чувствовали, будто живут далеко за городом, но при этом были уверены в шаговой доступности ко всему необходимому для комфортной жизни всей семьи.

Проектная декларация:

ул. Нагорная 6-я, 15г/8

ул. Нагорная 6-я, 15г/9

ЖК "Хорошоево"

г. Барнаул, Змеиногорский тракт, ул. 6-я Нагорная, 15Г 8/9

Телефон: 8 (3852) 539-953

Сайт