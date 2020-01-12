Медики назвали пять привычек, которые могут продлить жизнь

Немецкие врачи рассказали о пяти привычках, которые помогут человеку продлить жизнь примерно на десять лет, пишет Ugpressa.
Эти привычки не сложные, но выработать их нужно до пятидесятилетнего возраста.
Для того, чтобы поддерживать свое здоровье нужно правильно питаться, заниматься спортом и больше двигаться, сформировать режим дня, отказаться от вредных привычек и следить за своим здоровьем.
Начать прививать себе привычки лучше всего с пищевых предпочтений и установления правильного режима дня. Спать следует не менее восьми часов в сутки, чтобы всегда иметь силы на ведение активного образа жизни.
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