В ЦБ рассказали о новой системе пенсионных выплат

Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме человек сможет выбрать способ получения средств. Можно будет забрать все деньги сразу или поделить их на выплаты, пишут "Известия".
Сейчас планируется внесение в Госдуму законопроекта о рамках Гарантированного пенсионного плана, который позволит гражданам не только определять порядок выплаты, но и самостоятельно следить за состоянием счета.
"Гражданин может принимать решения и транслировать их в систему не выходя из дома с помощью этого гаджета. Он будет в онлайне видеть состояние счета, получать информацию, что на этот счет зачислены денежные средства. Это удобная система, дающая осязаемость пенсионных накоплений для человека", — отметил Швецов.
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