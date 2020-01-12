Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера

В Роспотребнадзоре рассказали о причинах развития болезни Альцгеймера и методах ее профилактики, пишут "Известия".
Специалисты отметили, что чаще всего причиной развития необратимого расстройства мозга является генетическая предрасположенность и возраст. Однако существуют и другие факторы появления болезни.
Снизить риски помогут: полноценный сон, умение бороться со стрессом, регулярная умственная активность и физические нагрузки. Последние не только помогают предотвратить заболевание, но и замедлить его развитие.
"Физическая активность помогает мозгу не только сохранить кровоток, но и увеличивать количество химических веществ (нейромедиаторов), которые защищают мозг", — отметили в ведомстве.
Особенно внимательно отнестись к здоровью советуют людям в возрасте старше 65 лет.
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