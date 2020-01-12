Барнаульцы обсуждают введение нового автобусного маршрута

Подписчики сообщества "Barnaul22" участвуют в опросе на тему того, нужен ли на время закрытия Старого моста в Барнауле новый автобусный маршрут.
Самыми заинтересованными являются жители района ВРЗ. Они не раз говорили о том, что с закрытием моста транспорт стал ходить гораздо хуже, особенно в вечернее время.
В качестве решения этой проблемы предлагают введение нового автобусного маршрута №4. Предполагаемый путь будет пролегать по следующим остановкам: Нефтебаза – ВРЗ – ул. Воровского – пр. Комсомольский – ул. Профинтерна – пл. Октября – пр. Строителей – Вокзал – ТРЦ "Galaxy" В обратном направлении: пр. Строителей – пл. Октября – ул. Профинтерна – пр. Комсомольский – ул. Воровского – ВРЗ – Бульвар 9 Января – ул. 8-ого марта – Нефтебаза.
Между автобусами планируют установить 20-минутный интервал.
Комментарии
Такой маршрут существовал( только до вокзала) в период СССР. Он был всегда востребован. Студенты колледжа главные пассажиры. Вечером молодежь с ВРЗ проводит время в ТЦ. Это тоже хороший поток.
Это не новый маршрут. Это старый маршрут.
Куда он делся-то?
Надо какой-то дублирующий 18 маршрут, хотя бы в час пик в учебный период. Весь поток 1 маршруту не осилить