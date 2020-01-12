Директор российского интерната для инвалидов воровала пенсии у своих воспитанников

Директор школы-интерната в Курской области задержана по подозрению в воровстве пенсий по инвалидности у своих воспитанников, пишет "Лента".
По предварительным данным, она украла у четырех человек более 1,5 млн рублей. Злоумышленница использовала доверие подопечных и снимала средства с их счетов, якобы для того, чтобы купить необходимые для них вещи. Однако, стоимость этих вещей была гораздо ниже сумм, снимаемых в банке. Воспитанники не знали, какие суммы денег лежат на их счетах, по этому пропажу заметили не сразу.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
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