Диетолог составила список продуктов, которые помогут похудеть

Врач-диетолог рассказала порталу E1.ru о продуктах, которые способствуют похудению.
Рацион она порекомендовала разбавить фруктами. Например, ананасом, который содержит полезный фермент бромелайн, положительно влияющий на пищеварение и снижающий образование жировой ткани.
Полезным для худеющих может быть грейпфрут. Он нормализует уровень инсулина и укрепляет иммунитет, но перед употреблением с фрукта стоит очистить пленку.
Помогут сбросить вес некоторые пряности. Имбирь стимулирует пищеварительные железы, а корица стабилизирует сахар в крови и дает ощущение сытости.
Врач напомнила, что не смотря на полезность этих продуктов, есть их стоит умеренно.
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