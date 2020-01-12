В России спрогнозировали подорожание черного хлеба

Из-за неурожая ржи в России может подорожать черный хлеб. Президент Российской гильдии пекарей прогнозирует рост на 6,5 — 7%, пишут "РИА Новости".
По данным Росстата, прошлогодний урожай ржи стал самым маленьким за последние 50 лет — 1,429 млн тонн. Сразу после этого производители объявили о повышении закупочной цены продукта на 44%. Пока сдерживающим фактором для дальнейшего роста цены является ввоз муки из Белоруссии или ее замена на муку второго сорта.
Помимо неурожая, по словам экспертов, на цену повлияет рост тарифов ЖКХ и повышение цен на закупку сырья для производства хлеба. За прошлый год потребительские цены на хлеб уже увеличились на 5,8%.
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