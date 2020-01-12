В Шерегеше мужчина наткнулся на собственную лыжу и погиб

Мужчина из Новосибирской области погиб во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Шерегеш, сообщает ТАСС.
Собеседник агентства рассказал, что лыжник набрал большую скорость и замешкался на повороте. На развилке он свернул на более крутой участок и наткнулся на собственную лыжу. Спасатели спустили пострадавшего вниз, где медики оказали ему первую помощь. Мужчину увезли в больницу, где ему сделали операцию, но позднее в реанимации он умер.
Сообщается, что погибшему было 35 лет. В администрации Таштагольского района рассказали о том, что местные власти готовы помочь семье в транспортировке тела для похорон.
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