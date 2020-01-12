Астрологи определили знаки зодиака, которые созданы друг для друга

Астрологи уверены в том, что представители некоторых знаков зодиака обречены на создание крепких и длительных отношений. Они подготовили список таких пар, пишет Пятый канал.
Овен и рыбы
Пара, где лучше всего работает правило притягивания противоположностей. Напористые Овны покорят партнера своей смелостью, а уступчивые Рыбы – скромностью.
Телец и Рак
Этот союз объединяет любовь к одним и тем же вещам – комфорту и деньгам. Влюбленные с радостью проведут несколько дней за просмотром сериалов и никогда не заскучают рядом друг с другом.
Близнецы и Весы
Взгляды в этой паре совпадают почти во всем. Оба партнера открыты к новому и не склонны к ревности. Единственное, что может испортить их отношения – финансовые проблемы.
Стрелец и Лев
В этой паре царят любовь и взаимоуважение. Партнеры без труда понимают друг друга и готовы идти за возлюбленным до конца.
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