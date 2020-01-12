Португальский мотогонщик умер на ралли "Дакар"

В ходе седьмого этапа ралли-рейда "Дакар" скончался 40-летний португальский мотоциклист, сообщает РБК.
Спортсмен упал с мотоцикла в районе 276-го километра спецучастка, соединяющего Эр-Рияд и Вади Аль-Давасир. Прибывшие на место происшествия врачи зафиксировали у него остановку сердца. Реанимировать мужчину не удалось и его доставили в местную больницу, где врачи констатировали смерть.
Для гонщика нынешний заезд был 13-м в карьере. Ранее он трижды побеждал в этапах гонки, а в 2015 году занял второе место в зачете. В нынешнем сезоне он занимал 46-е место, отставая от лидера на 8 часов 05 минут и 58 секунд.
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