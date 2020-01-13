Рваные уши и синяки. Жестокий отчим избивал четырехлетнего пасынка в Омске

Житель Омска длительное время жестоко избивал своего четырехлетнего пасынка в Омске, сообщает omskinform.
Родители мальчика в разводе и мать проживала с новым мужчиной, который издевался над ребенком. Навестить его приехала бабушка, которая заметила побои и надрывы на ушах.
"Я откидываю одеяльце, и вдруг мы видим, что ребенок весь избитый, что у него кровоподтеки, весь красный – я даже не могу передать! Я сразу поняла, что это насильственное, что удары были нанесены, издевательства", – рассказала женщина.
Мальчик был госпитализирован и провел в больнице неделю. Сейчас ребенок находится у родного отца.
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