Алтайский танцор снялся в новом фильме Федора Бондарчука

Житель Заринска Дмитрий Красилов, который получил популярность после участия в проекте "Танцы" снялся во "Вторжении" Федора Бондарчука. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.
"Наверное, одна из моих первых работ в кино, но зато у кого!? Фильм "Вторжение", режиссер Федор Бондарчук. Я понимаю, что весь материал надо было уместить в два часа хронометража и много что пришлось выбросить, но спасибо за такие крупинки в таком фильме! Это очень приятно", – поделился Дмитрий.
Ранее он уже принимал участие в съемках нескольких популярных сериалов.
Комментарии
Почему комментарии к посланию президента закрыты? На каком основании? Или этот сабж на правах рекламы?
08:11
Ну, Вы же представляете, что там будут за комментарии. Амик отгребать замучается, у них штата не хватит для такой работёнки.
Мы же всё понимаем.
Технический сбой был. Комментарии открыты.)
На месте этого парня надо стесняться что у такого режиссера. Стыд и срам. Природа отдыхает на детях великих людей.