В Алтайском крае могут не открыть часть купелей на Крещение

Специалисты ГУ МЧС России по Алтайскому краю ожидают, что в 2020 году откроется меньше крещенских купелей, чем годом ранее, сообщает пресс-служба ведомства.
Это связано с тем, что нынешняя зима намного теплее, что сказывается на толщине льда. Если она не будет соответствовать нормативным показателям, купель не откроют. Сейчас спасатели производят все необходимые замеры.
Отметим, что в 2019-м функционировали 52 площадки, где все желающие могли окунуться в воду, а потом отогреться горячим чаем.
Тем временем в Барнауле продолжаются работы по оборудованию крещенского городка на Оби возле Речного вокзала. Подрядчикам необходимо построить и художественно оформить снежную часовню (5х4х6 м), обустроить иордань (3,7х1,2 м), установить две бани, изготовить из снега кафедры под Библию.
Напомним, строительство крещенского городка в краевой столице обойдется на 210 тысяч рублей дешевле, чем в 2019 году.
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