Врач объяснил травмы и падение модели Пунтус из окна

Травмы модели Ксении Пунтус, которую нашли на тротуаре под окном квартиры своего бойфренда – внука режиссера Никиты Михалкова, прокомментировал Пятому каналу ортопед-травматолог Константин Терновой.
Девушка не помнит, что с ней произошло. У нее сотрясение мозга, ушиб легких, а также переломы бедра и костей таза.
По словам эксперта, эти травмы характерны для падения с высоты 3-4 этажа, когда человек приземляется на одну ногу.
"Нога вбивается в таз, ломается таз, дальше пациент падает на бок. Здесь могут быть переломы ребер и ушиб легкого, и третья точка "приложения" – он бьется головой о поверхность и получает сотрясение головного мозга с потерей памяти", – пояснил Терновой, уточнив, что подобные телесные повреждения при выпадении с окна весьма распространены.
Также он уточнил, что часто нетрезвые люди выпадают из окна, когда высовываются, чтобы подышать свежим воздухом.
Примечательно, что дворник, обнаруживший Ксению Пунтус, запаха алкоголя от нее не почувствовал. Девушка плакала и просила вызвать ей скорую помощь, что он и сделал.
Напомним, известно, что ЧП произошло в день, когда пара вернулась из бара.
Комментарии
Вернулась из бара без запаха алкоголя? А с каким?
Кислородные коктейли пила.
что-то часто стали светские дамы из окон падать