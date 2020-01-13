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Многокилометровые пробки сковали движение транспорта в Барнауле

, ИА "Амител"
Дорожную обстановку затруднили несколько ДТП и поломка автобуса

Утром 13 января в Барнауле растянулись многокилометровые пробки. Соответствующие данные размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации в 8:40 на 8 баллов из 10 возможных (9 баллов – город стоит, 10 – пешком быстрее).

Согласно статистике, по понедельникам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 5 баллов (движение плотное). Дорожную ситуацию затруднили несколько ДТП и сломавшийся на перекрестке улицы Попова и Павловского тракта автобус.

В числе наиболее загруженных проезжих частей: проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Власихинская, Попова и Павловский тракт.

Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

13.01.2020 08:58
- гость -

дороги почищены, аварий не много, че стоим?

13.01.2020 09:21
- гость -

08:58, хоть ссы в глаза, всё равно божья роса!!! Антошка 1, 25 полосы от Матросова до Малахова, Челюскинцев местами с трамваем двигающемся в попутном направление не разьехаться.

13.01.2020 09:27
- гость -

а вы в туалете поссыте, хамло

13.01.2020 09:38
- гость -

09:27)))) изучайте русские пословицы и поговорки!!! А по делу то есть, что сказать??? Про данные улицы??? Сейчас поеду, еще как минимум две добавлю!!!

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