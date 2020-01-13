Декабрь-2019 в Барнауле попал в десятку самых снежных за 100 лет

Декабрь 2019 года попал в десятку самых снежных месяцев в Барнауле за все годы метеонаблюдений, рассказала amic.ru Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС.
В декабре 2019 года количество выпавших осадков в Барнауле составило 60 мм. Таким образом, прошлый декабрь оказался на втором месте по количеству осадков за последние 30 лет. Рекордным же за этот период стал декабрь 2000 года, когда выпало 72 мм снега.
За последние 120 лет самым снежным стал декабрь 1905 года. Тогда количество выпавшего снега в Барнауле составило 94 мм. В 1914-м году – 91 мм, а в 1923 – 87 мм.
Также Людмила Сырых сообщила, что декабрь 2019 года был на 4 градуса теплее нормы. Средняя температура в этот месяц в Барнауле, по данным синоптиков, составила -8,6 градуса. Впрочем, в 2015 году было еще теплее: -5,5 градуса, а в декабре 2013 года – минус 6,4 градуса.
Напомним, 25 декабря в Барнауле выпало 48% среднемесячной нормы (около 13 мм только за сутки). Многие автомобилисты просто не смогли выехать утром из дворов. Коммунальщики направили все имеющиеся ресурсы на очистку дорог, но даже это не помогало в быстрые сроки убрать снег с проезжей части и тротуаров.
Комментарии
Городским властям выгодно нагнетать чтоб оправдаться. В то время как зима 2016/2017 была куда более снежная и началась в середине октября. Но снег вывозили. А в этом году сгребают и не вывозят. Эта такая игра цифр - сравнивать по одному месяцу.
А как тогда при одинаковой средней температуре за ноябрь и декабрь (и в ноябре было -8.5гр) отопление в 1.5 раза больше показывает у всех УК? При этом в квартире держится одинаковая температура, что в ноябре, что в декабре.
Это все отговорки властей. Снег просто не увозят и роторов мало ходит. Берите пример с Новокузнецка, все проспекты имеют номинальное число полос, во дворах снег убирают и т.д. Я лично насчитал 20 машин со снегом за 2 месяца, даже ночью их мало ездит. Не нужен нам такой мэр!
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И дальше что? Мы наглядно видим, что снега выпало много. А этими циферками сейчас администрация козырять будет, когда к ним обоснованно будут претензии предъявлять. Мол, мы стараемся изо всех сил, но снега так много, так много. А снег кое-как сгребли с дорог и успокоились на этом. Сколько времени прошло с последнего сильного снегопада? А кучи снега до сих пор на своих местах. Весны ждут.
Если снег якобы не вывозится, то откуда тогда его горы на окрестных полигонах?