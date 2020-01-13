Хоккеисты "Динамо-Алтай" вновь обыграли "Кристалл"

Накануне, 12 января, в третьем матче выездной серии "Динамо-Алтай" в Саратове встречалось с местным "Кристаллом" в рамках первенства ВХЛ.
К началу второго периода хозяева вели со счетом 2:0, однако затем динамовцы полностью перевернули ход матча, забросив четыре шайбы. Отличились Игорь Карпов, Евгений Пьянов, Антон Тихомиров и Максим Блинов.
Напомним, в рамках этой выездной серии "Динамо-Алтай" 9 января обыграло "Кристалл" со счетом 3:2, а 11 января – 8:2.
Барнаульцы по-прежнему на втором месте турнирной таблицы. Следующие матчи "Динамо-Алтай" проведет дома 18, 19 и 21 января. Соперником станет лидер первенства ВХЛ – ХК "Чебоксары".
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