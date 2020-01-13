Фильм об алтайских археологах вошел пятерку лучших на конкурсе РАН

Фильм "Тигирек: эскизы древней истории", повествующий о работе археологов в алтайских пещерах, вошел в пятерку лидеров в номинации премии РАН "Лучшее научно-популярное видео". Ленту сняла доцент кафедры теории и практики журналистики АГУ Елизавета Манскова.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, картина длится полчаса. В ее основу вошли археологические находки в Денисовой, Чагырской и Страшной пещерах.
Особенно специалистам понравился доступный язык, которым удается объяснить сложнейшие процессы исследований. Сотрудники Тигирекского заповедника уверены, что фильм Мансковой – это лучшее пособие для экскурсантов.
Смотрите репортаж портала amic.ru из Тигирека: Село в 13 домов: как доживает свой век самый труднодоступный поселок Алтая
Комментарии
А ссылку на этот фильм, который выложен на ютубе у автора почему бы не дать ?