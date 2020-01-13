Закон об электронных трудовых книжках в России вступил в силу

В январе вступил в силу закон об электронных трудовых книжках для россиян. Работник имеет право сохранить бумажную трудовую книжку, а для перехода на новую систему необходимо подать письменное заявление до конца 2020 года.
С 2021 года работодатель сможет в электронном виде фиксировать информацию о трудовой деятельности и стаже каждого работника. Данные будут в онлайн-режиме поступать в Пенсионный фонд. Тем, кто в первый раз устраивается на работу, бумажные трудовые книжки выдаваться не будут.
Сведения о выполняемой работе, должности, переводах на другую постоянную работу, увольнении, а также об основаниях прекращения трудового договора работодатель будет ежемесячно передавать в информационную систему ПФР.
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