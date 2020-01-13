Двух подростков ищут на Алтае

В Алтайском крае идут поиски 16-летнего Дмитрия Думчева и 18-летней Оксаны Руденко. Как сообщается на странице поискового отряда "Лиза Алерт", один подросток живет в с. Токарево, другой — в Новоалтайске. О местонахождении пропавших ничего неизвестно с 8 января.
Особые приметы.
Дмитрий: рост около 160 см, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза. Был одет в черную куртку, синие джинсы и черные кроссовки.
Оксана: рост около 160 см, среднего телосложения, коричневые волосы, серые глаза. Была одета в зеленую шапку с надписью Reebok, розовую куртку, черные джинсы и черные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении просят, просят позвонить по телефону горячей линии "Лиза Алерт": 8-800-700-5452 или по номеру 112.
Комментарии
А про детей зачем снова писать? Их нашли еще в прошлом году.