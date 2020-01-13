Сергей Каменский победил на Всероссийских соревнованиях по стрельбе

В Ижевске продолжаются чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования из малокалиберного и пневматического оружия. Накануне, 12 января, представитель Алтайского края Сергей Каменский выиграл золото в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с дистанции 50 метров.
Напомним, ранее, 10 января, Каменский праздновал победу в чемпионате России по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В этой дисциплине он носит звание действующего чемпиона мира.
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