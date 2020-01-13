Учебный корпус алтайского вуза выставлен на торги

Учебный корпус Алтайской академии экономики и права (ААЭП) вместе с земельным участком, на котором он расположен, выставлен на торги за 14,62 млн рублей, сообщает "Политсибру".
Площадь трехэтажного здания 1146 кв. м., земли – 584 кв. м. Аукцион будет проходить в форме публичного предложения с постепенным снижением цены. В случае, если до последнего дня их проведения предложений не поступит, стоимость может снизиться в десять раз – до 1,46 млн рублей.
Примечательно, что указанное имущество уже покупали, но сделку в итоге аннулировали как фиктивную, так как покупатель выплатил сумму, которая была намного ниже рыночной
Не исключено, что здание может заинтересовать руководство АлтГУ, которое хочет построить новый учебный конкурс в сквере у площади Сахарова, но натолкнулось на противодействие активистов.
Напомним, ААЭП признали банкротом в 2017 году. Действие лицензии академии на осуществление образовательной деятельности было приостановлено осенью 2016 года. Тогда же всплыла проблема непогашенной задолженности вуза перед своими студентами.
В мае 2017 года в отношении ААЭП ввели процедуру наблюдения и назначили временного управляющего. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве ААЭП.
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