Учебный корпус алтайского вуза выставлен на торги

Учебный корпус Алтайской академии экономики и права (ААЭП) вместе с земельным участком, на котором он расположен, выставлен на торги за 14,62 млн рублей, сообщает "Политсибру".
Площадь трехэтажного здания 1146 кв. м, земли – 584 кв. м. Аукцион будет проходить в форме публичного предложения с постепенным снижением цены. В случае если до последнего дня их проведения предложений не поступит, стоимость может снизиться в десять раз – до 1,46 млн рублей.
Примечательно, что указанное имущество уже покупали, но сделку в итоге аннулировали как фиктивную, так как покупатель выплатил сумму, которая была намного ниже рыночной.
Не исключено, что здание может заинтересовать руководство АлтГУ, которое хочет построить новый учебный конкурс в сквере у площади Сахарова, но натолкнулось на противодействие активистов.
Напомним, ААЭП признали банкротом в 2017 году. Действие лицензии академии на осуществление образовательной деятельности было приостановлено осенью 2016 года. Тогда же всплыла проблема непогашенной задолженности вуза перед своими студентами.
В мае 2017 года в отношении ААЭП ввели процедуру наблюдения и назначили временного управляющего. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве ААЭП.
Комментарии
Пускай универ покупает и не морочит жителям головы.
По моему адрес другой!?
Гугл говорит что ААЭП тут:
Комсомольский пр., 86, Барнаул, Алтайский край
Вот и новый корпус для АГУ, да и до общяги близко.
По моему адрес другой!?
у них корпусов несколько было
на космонавтов
на калинина
на комсе и на чернышевского за челюскинцев
вроде еще и общаги были, но это не точно
Не заинтересует, при строительстве бабла можно кучу стырить, а тут ничего не перепадёт
Панночка
на космонавтов был спорт зал
на Калинина (Корпус экономического факультета)( там Агу то ли арендует то ли купил)
на Комсе ( купил МЕД)
и на Чернышевского за Челюскинцев( Юридический корпус)
вроде еще и общаги(на Юрина была и Космонавтов( там сейчас живут Таджики))
Не заинтересует, при строительстве бабла можно кучу стырить, а тут ничего не перепадёт
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А где сын Тена Александр, он же собственник. Забрали что ли у него здание?