"Иткульский, сэр!" На Алтае будут делать виски

Холдинг Marussia Beverages завершил сделку по приобретению Иткульского спиртзавода. Как сообщает "Ъ", стоимость предприятия составила €15 млн. Планируется, что в течение двух-трех лет на заводе наладят выпуск виски и дистиллятов. Это потребует определенных вложений. Эксперты оценивают инвестиции в €10 млн.
Добавим, что Иткульский спиртзавод — одно из ведущих предприятий в ликеро-водочной отрасли Сибири. С весны 2019-го предприятие проходит процедуру банкротства. Причиной стал арест счетов завода по заявлению Промсвязьбанка к ГК "Кристалл Лефортово". Иткульский спиртзавод являлся поручителем по кредитам ГК.
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