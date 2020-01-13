"Иткульский, сэр!" На Алтае будут делать виски

Холдинг Marussia Beverages завершил сделку по приобретению Иткульского спиртзавода. Как сообщает "Ъ", стоимость предприятия составила 15 млн евро. Планируется, что в течение двух-трех лет на заводе наладят выпуск виски и дистиллятов. Это потребует определенных вложений. Эксперты оценивают инвестиции в 10 млн евро. При этом планы Marussia не вызывают у специалистов особого оптимизма.
Отмечается, что сейчас премиальный рынок алкоголя ограничен из-за снижающегося ежегодно спроса и уже достаточно насыщен марками различных игроков.
Добавим, что Иткульский спиртзавод – одно из ведущих предприятий в ликеро-водочной отрасли Сибири. С весны 2019-го предприятие проходит процедуру банкротства. Причиной стал арест счетов завода по заявлению "Промсвязьбанка" к ГК "Кристалл Лефортово". Иткульский спиртзавод был поручителем по кредитам ГК.
Комментарии
ога, размечтались
Всю рассею распродали уже ...
Хватит жить как попало
вот за то что выше мне нравятся Амиковские боты, они дешевые, тупые, поэтому почти никогда в тему не попадают.