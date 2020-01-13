Мать троих детей из Барнаула пожаловалась на нищету и получила поддержку

Жительница Барнаула, в одиночку воспитывающая троих детей, пожаловалась уполномоченному по правам человека в Алтайском крае на тяжелое финансовое положение и необходимость улучшения жилищных условий.
Женщина живет в небольшой комнате бывшего общежития. Кормить и одевать детей на пособие крайне сложно, и она несколько раз обращалась в барнаульские органы соцзащиты, но полученная поддержка была слишком мала.
"Мне городской отдел соцзащиты выделил 1500 рублей. Я даже не могу на эти деньги приобрести один комплект одежды", – пожаловалась горожанка.
Борис Ларин взял ситуацию на контроль и направил запросы об оказании помощи обратившейся к нему жительницы краевой столицы. После этого проблемная ситуация благополучно разрешилась.
"Многодетной семье оказана материальная помощь из краевого бюджета, разъяснен порядок постановки в очередь на улучшение жилищных условий, – пояснили в пресс-службе регионального омбудсмена. – Помимо этого, два раза в неделю помогать ухаживать за тройняшками Елизавете будут "серебряные" волонтеры из комплексного центра социального обслуживания населения Барнаула".
Комментарии
дожалуется
заберут детей в детдом и васякот плачет
Нарожают а потом бегают страна дураков . ПРЕЗЕРВАТИВ есть такое средство для Любви.
Трое детей это не для России вариант.
в одиночку воспитывающая троих детей
И папа наверное алименты не платит. Если вообще не сидит
С тремя детьми в одной комнате, без мужа, где ум у таких людей? Не удивлюсь, что ещё и дети все от разных отцов
Все бабы — дуры. Они не головой думают, а своим сладким местом. Есть глупые дуры, а есть умные, но тоже дуры.
Бандитский Петербург 2: Адвокат
Омбудсмен отстоял право женщины на материальную помощь из краевого бюджета
Ну молодец. Она и еще троих родит не задумываясь об их содержании.
Все бабы — дуры.
Далеко не все. Выбирать надо вдумчиво, а не по пьяни.
13.01.2020 12:16
Fkt
Вы правы. Для России должно быть детей больше чем 3. Имея такие ресурсы, и не поднимать свое население может только глупец либо опускать сознательно. Поэтому население и вымирает, что каждый руководствуется принципом, дорого поднимать, а нищету не стоит плодить. И потом наши дамы совершенно не хотят рожать, так как у них карьеры, личная жизнь и вообще хочется жить для себя. Как участники Дома 2.
Ну так то Ларин молодец, создал прецедент, не боится, что к нему уже готовится на прием масса нуждающихся. Если справится со всеми так же успешно, создаст себе рейтинг на случай баллотирования. Но может и сломаться от большого наплыва посетителей. Посмотрим
Мы подробности не знаем, может был муж и зарабатывал, но погиб. Ларин подробности знает
Братве которая порочит мать-одиночку. Вы в Конституцию загляните - подивитесь, что РФ это социальное государство! А в социальном государстве не может Сечин получать в госкомпании 5 млн. в день, а мать-одиночка получать 500 рублей!!! Возникает вопрос - а почему бездействует гарант Конституции, ответ известен...
Многодетная семья это мама папа и дети, а тут мама и пока трое детей, можно дальше продолжать
Вы читать умеете? Тройняшки! Какие разные отцы? Папаша по любому от трудностей сбежал на серую зарплату.
Так тут случай еще хуже, чем у многодетной семьи, тут реально без помощи не как, Ларин разобрался
Государство в лице чинуш продолжает издеваться над людьми, которым гарантирована социальная помощь. Это ярко проявляется в последнее время у нас в крае - как пример обеспечение льготными лекарствами.
306 аптека на п. Новосиликатном - в 2019 не выдала лекарства, закрылась 27.12 и вывесила объявление, что теперича выдача будет по адресу Весенняя, 1-в, те в свою очередь посылают на Малахова, 111. А с Малахова, 111 посылают "взад", на Силикатный - круг замкнулся, лекарств нет. Омбудсмены, в т.ч. детский не в теме, интересы населения не отстаивают, Минздрав что делает не понятно...
Для таких случаев в социальном государстве и вводится институт уполномоченных Лариных
Кстати, соглашусь, Ларину бы озаботится бардачком, который начался с льготными лекарствами
13.01.2020 12:26
- гость -
С тремя детьми в одной комнате, без мужа, где ум у таких людей? Не удивлюсь, что ещё и дети все от разных отцов
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А где у тебя ум? Русским языком написано - ТРОЙНЯШКИ. Удивляюсь тупости людей.
тройняшки от трехразных отцов это нечто
Просто есть семьи многодетные которые работают, крутятся стараются для детей, а есть просто которые рожают, образования нет, работать не хочется, а так проще просить и на пособия жить. Знаю одну семью сейчас ждут четвёртого ребёнка, ни работали ни дня нигде, официальные отношения специально не оформляют потому что так матери одиночке больше будут выплаты.
13.01.2020 13:24
Гость
Такие семьи государство обязано по Конституции поддерживать - Вы к чему призываете, к нарушению основного закона?!
Так их и поддерживают
13.01.2020 13:24
Гость
Ну так то, да, не хотят они работать, хотят детей рожать и на пособие жить - не много, кто хочет так же. Никому не запрещено последовать их примеру, но мало кто последует. А если они выбрали такой образ жизни и закон позволяет им так жить, их право. Хотите также - вперед. Не хотите - не рожайте много и работайте много, будете жить богаче.
13.01.2020 12:26
- гость -
А вы статью читали??? У нее ТРОЙНЯШКИ. как можно родить тройняшек от разных отцов?
13.01.2020 12:31
- гость -
Все? Ваша мама тоже дура?
Да лучше работать, чем попрошайничать Асю жизнь
13.01.2020 13:50
- гость -
А вы статью читали??? У нее ТРОЙНЯШКИ. как можно родить тройняшек от разных отцов?
У таких комментаторов и такое возможно. Зачем им читать то, еще мозг взорвется, есть не во что будет)))))
Да и отец мог и быть нормальным, но погибнуть, потерять трудоспособность и т.п. Или даже просто уйти. Но это все варианты, а значит опять мозг напрягать.