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Мать троих детей из Барнаула пожаловалась на нищету и получила поддержку

, ИА "Амител"
Омбудсмен отстоял право женщины на материальную помощь из краевого бюджета
Борис Ларин / Фото: altairegion22.ru

Борис Ларин / Фото: altairegion22.ru

Жительница Барнаула, в одиночку воспитывающая троих детей, пожаловалась уполномоченному по правам человека в Алтайском крае на тяжелое финансовое положение и необходимость улучшения жилищных условий.

Женщина живет в небольшой комнате бывшего общежития. Кормить и одевать детей на пособие крайне сложно, и она несколько раз обращалась в барнаульские органы соцзащиты, но полученная поддержка была слишком мала.

"Мне городской отдел соцзащиты выделил 1500 рублей. Я даже не могу на эти деньги приобрести один комплект одежды", – пожаловалась горожанка.

Борис Ларин взял ситуацию на контроль и направил запросы об оказании помощи обратившейся к нему жительницы краевой столицы. После этого проблемная ситуация благополучно разрешилась.

"Многодетной семье оказана материальная помощь из краевого бюджета, разъяснен порядок постановки в очередь на улучшение жилищных условий, – пояснили в пресс-службе регионального омбудсмена. – Помимо этого, два раза в неделю помогать ухаживать за тройняшками Елизавете будут "серебряные" волонтеры из комплексного центра социального обслуживания населения Барнаула".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

13.01.2020 11:54
- гость -

дожалуется
заберут детей в детдом и васякот плачет

13.01.2020 11:58
- гость -

Нарожают а потом бегают страна дураков . ПРЕЗЕРВАТИВ есть такое средство для Любви.

13.01.2020 12:16
Fkt

Трое детей это не для России вариант.

13.01.2020 12:26
гость

в одиночку воспитывающая троих детей

И папа наверное алименты не платит. Если вообще не сидит

13.01.2020 12:26
- гость -

С тремя детьми в одной комнате, без мужа, где ум у таких людей? Не удивлюсь, что ещё и дети все от разных отцов

13.01.2020 12:31
- гость -

Все бабы — дуры. Они не головой думают, а своим сладким местом. Есть глупые дуры, а есть умные, но тоже дуры.

Бандитский Петербург 2: Адвокат

13.01.2020 12:31
- гость -

Омбудсмен отстоял право женщины на материальную помощь из краевого бюджета

Ну молодец. Она и еще троих родит не задумываясь об их содержании.

13.01.2020 12:32
- гость -

Все бабы — дуры.

Далеко не все. Выбирать надо вдумчиво, а не по пьяни.

13.01.2020 12:34
- гость -

13.01.2020 12:16
Fkt
Вы правы. Для России должно быть детей больше чем 3. Имея такие ресурсы, и не поднимать свое население может только глупец либо опускать сознательно. Поэтому население и вымирает, что каждый руководствуется принципом, дорого поднимать, а нищету не стоит плодить. И потом наши дамы совершенно не хотят рожать, так как у них карьеры, личная жизнь и вообще хочется жить для себя. Как участники Дома 2.

13.01.2020 12:35
гость

Ну так то Ларин молодец, создал прецедент, не боится, что к нему уже готовится на прием масса нуждающихся. Если справится со всеми так же успешно, создаст себе рейтинг на случай баллотирования. Но может и сломаться от большого наплыва посетителей. Посмотрим

13.01.2020 12:36
гость

Мы подробности не знаем, может был муж и зарабатывал, но погиб. Ларин подробности знает

13.01.2020 12:39
- гость -

Братве которая порочит мать-одиночку. Вы в Конституцию загляните - подивитесь, что РФ это социальное государство! А в социальном государстве не может Сечин получать в госкомпании 5 млн. в день, а мать-одиночка получать 500 рублей!!! Возникает вопрос - а почему бездействует гарант Конституции, ответ известен...

13.01.2020 12:44
Гость

Многодетная семья это мама папа и дети, а тут мама и пока трое детей, можно дальше продолжать

13.01.2020 12:45
- гость -

Вы читать умеете? Тройняшки! Какие разные отцы? Папаша по любому от трудностей сбежал на серую зарплату.

13.01.2020 12:46
гость

Так тут случай еще хуже, чем у многодетной семьи, тут реально без помощи не как, Ларин разобрался

13.01.2020 12:46
- гость -

Государство в лице чинуш продолжает издеваться над людьми, которым гарантирована социальная помощь. Это ярко проявляется в последнее время у нас в крае - как пример обеспечение льготными лекарствами.
306 аптека на п. Новосиликатном - в 2019 не выдала лекарства, закрылась 27.12 и вывесила объявление, что теперича выдача будет по адресу Весенняя, 1-в, те в свою очередь посылают на Малахова, 111. А с Малахова, 111 посылают "взад", на Силикатный - круг замкнулся, лекарств нет. Омбудсмены, в т.ч. детский не в теме, интересы населения не отстаивают, Минздрав что делает не понятно...

13.01.2020 12:46
гость

Для таких случаев в социальном государстве и вводится институт уполномоченных Лариных

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