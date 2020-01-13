Сотовые операторы объяснили рост тарифов для россиян

С 13 января выросла цена архивных тарифов у абонентов оператора "Мегафон", а через три дня стоимость повысят и абонентам "Билайна", сообщает РИА "Новости".
Представитель "Мегафона" уточнил, что рост ценника связан с тем, что абоненты стали потреблять больше услуг, уточнив, что это коснулось лишь небольшой части клиентов.
В "Вымпелкоме" (торговая марка "Билайн") пояснили, что решение связано с интенсивным развитием инфраструктуры и необходимостью соблюдения требований законодательства.
Остальные крупные операторы слухи о повышении тарифов не прокомментировали.
Ранее аналитическое агентство Content Review спрогнозировало, что услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18% в 2020 году. По оценке экспертов, рост цен будет связан с реализацией требований "пакета Яровой" и закона о суверенном Рунете.
Кроме того, на рост цен повлияют инициативы депутатов об отмене роуминга со странами ближнего зарубежья, а также повышение НДС в 2019 году и отмена внутрисетевого роуминга.
Комментарии
Они бы еще перестали рассылать сообщения, в которых одним нажатием подключается платная услуга. По сути - это обычное воровство.
Банальная жадность, прибыли терять никому неохота