Тройка лидеров не меняется. Что читали барнаульцы в минувшем году

Алтайская краевая библиотека им. В. Я. Шишкова составила рейтинг писателей, книги которых читатели чаще всего брали в 2019 году. Тройка лидеров в сравнении с 2018-м не изменилась.
На первом месте Гузель Яхина и ее произведение "Зулейха открывает глаза", а также "Дети мои". Вторую строчку сохранил за собой Евгений Водолазкин с "Лавром". Замыкает тройку самых популярных авторов Алексей Иванов с двумя книгами – "Тобол. Много званых" и "Тобол. Мало избранных".
В новичках топ-20 оказались Даниил Гранин и Василий Шукшин. Как отмечают в библиотеке, эти авторы испытали прилив читательского спроса на волне юбилейного для обоих года: было немало мероприятий, привлекающих внимание публики к этим именам.
Комментарии
А есть ли книги Махненко, Круза или Корнева в библиотеке? А то как-то лидеры покупок одни, а читают либерально-любимую Яхину.